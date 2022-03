Homem é preso e adolescente apreendido com drogas em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Homem é preso e adolescente apreendido com drogas em AraruamaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/03/2022 19:24

Um homem, identificado como O.R.B.C., de 37 anos, conhecido como Titio; e um adolescente de 16 anos, conhecido como Madruga, foram detidos nesta segunda-feira (28), no bairro Jardim São Paulo, em Araruama, na Região dos Lagos, com uma carga de drogas.

De acordo com a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) realizavam um patrulhamento pela região quando, na comunidade da Portelinha, tiveram a ateção voltada para os acusados, que, ao perceberem a presença da Polícia Militar, tentaram fugir pulando muros e um valão.

Após um cerco no local, a dupla foi capturada com 110 cápsulas de cocaína, 50 tabletes de maconha, R$ 25 em espécie, dois rádios transmissores com três bases, além de material para endolação de drogas.

Os envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde o homem, que possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, permaneceu preso, além de ser autuado por tráfico de drogas. O menor foi autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.