Condenada por tráfico de drogas é presa em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 31/03/2022 13:43

Na Região dos Lagos, agentes da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP), coordenados pelo delegado titular Filipe Poeys, prenderam, na tarde desta terça-feira (30), uma mulher considerada foragida da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, M.M.M. foi capturada no bairro Fazendinha, após trabalho do Setor de Inteligência e monitoramento. Contra ela, havia um mandado de prisão. A mulher foi condenada a pena de oito anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.

A acusada foi encaminhada para a 118ª DP (118ª DP), onde permanece à disposição da Justiça.