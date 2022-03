A vítima foi morta dentro de uma residência e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

A vítima foi morta dentro de uma residência e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/03/2022 13:50

Um homem foi morto a tiros no início da madrugada desta terça-feira (29) no distrito de Iguabinha, em Araruama, na Região dos Lagos. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na Rua dos Albratoz, onde o crime aconteceu. Populares disseram que o homem era oriundo do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e estava se escondendo na cidade por envolvimento com o tráfico de drogas.

Ao chegar no local no homicídio, os agentes constataram o óbito. A vítima foi morta dentro de uma residência e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

O caso foi registrado na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.