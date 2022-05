Homicida é preso vendendo drogas em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/05/2022 13:37

Um homem, identificado apenas como J., de 28 anos, foi preso nesta quarta-feira (18) no bairro Outeiro, em Araruama, município da Região dos Lagos. Ele estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio.

O elemento foi capturado após denúncias à Polícia Militar sobre a venda de drogas na Rua dos Fidelenses. Em diligência no local, os agentes abordaram o acusado com uma sacola contendo 156 pedras de crack, 24 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie. Além do foragido, um outro homem que estava parado em uma moto também foi detido com quatro buchas de maconha e R$ 20 em espécie.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde J. ficou preso e o outro elemento foi autuado e liberado em seguida.