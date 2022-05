Estelionatário especialista em crimes digitais é preso em Araruama - Divulgação Polícia Civil

Publicado 18/05/2022 12:47

Na Região dos Lagos, agentes da 118ª Delegacia de Polícia Civil de Araruama (118ª DP) prenderam, na manhã desta quarta-feira (18), um homem acusado de estelionato. O criminoso foi capturado no bairro Buraco do Pau após trabalho de inteligência e monitoramento da distrital, sob a coordenação do delegado titular, Dr Filipi Poeys.

Confore a Polícia Civil, contra Ralph de Farias Gomes havia um mandado de prisão pelo crime. No prontuário do elemento contam 56 ocorrências policiais, sendo a maioria de estelionato por crimes virtuais.

Ele foi encaminhado para a 118ª DP, onde permanece acautelado aguardando a transferência para o sistema prisional.