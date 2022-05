Câmera flagra mulher abandonando cachorro em Araruama - Araruama em pauta

Publicado 18/05/2022 11:39

Um cachorro sem raça definida (SRD) foi abandonado por uma mulher, na madrugada desta quarta-feira (18), em frente a uma gráfica localizada no bairro Parque Alves Branco II, em Araruama, na Região dos Lagos. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Conforme as imagens, a mulher chega com o cão e um caixote de madeira, na Rua Cananéia, pouco mais de meia-noite. O animal é puxado à força até um bicicletário e, em seguida, ela prende o cachorro com uma corrente na estrutura. Logo depois, a criminosa vai embora, deixando o bichinho para trás, em meio ao relento, sem água e comida.

Abandono e maus-tratos a animais é crime. Quando se trata de cão ou gato, a pena será de reclusão, de três meses a um ano e multa, de acordo com o art. 32 da Lei nº 9.605/98.