Motociclista fica gravemente ferido após acidente em Araruama Reprodução/ redes sociais

Publicado 17/05/2022 14:41

Um motociclista se feriu gravemente após um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (17), na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Coqueiral, em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com informações, a colisão foi entre uma motocicleta e dois automóveis – um Fiat Uno e um Chevrolet Ônix. Com o impacto da batida, a moto chegou a ficar completamente destruída e o Uno bastante danificado. O motorista do carro também sofreu ferimentos.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre a identidade do motociclista.