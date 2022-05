Dupla é detida com drogas em Araruama; um dos elementos era foragido da Justiça - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/05/2022 14:23

Dois homens, identificados como R.S.M. e T.F.C.O., foram detidos com uma carga de drogas no final da noite desta segunda-feira (16) no bairro Clube dos Engenheiros, em Araruama, município da Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam denúncias de que elementos estavam vendendo entorpecentes na região. De posse das informações, os militares foram até o local e abordaram um dos acusados com 156 pedras de crack, 24 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie. O outro envolvido estava parado em uma motocicleta com quatro buchas de maconha e R$ 20.

A dupla foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde os policiais constataram que R. era considerado foragido da Justiça pelo crime de homicídio. Ele permaneceu preso. Já o outro homem foi ouvido e liberado.