Homem é preso com revólver, espingarda e munições após denúncias em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/06/2022 15:08

Um homem, identificado como M.J.A.M., de 63 anos, foi preso com diversas armas e munições em Araruama, município da Região dos Lagos, após denúncias na última sexta-feira (17).

Conforme a Polícia Militar, os agentes foram até a residência do acusado, na Estrada Velha de Rio Bonito, no bairro Paracatu, logo depois que vítimas de ameaças procuraram a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). No local, os policiais foram recebidos pelo homem com uma espingarda em mãos.

Ele confessou à polícia que efetuou disparos e foi preso. Na residência, a PM arrecadou a espingarda calibre 28, um revólver calibre 38, 46 munições, dois aparelhos celular, um saco de balim e um coldre.

O homem foi encaminhado para a 118ª DP, autuado e preso. O material apreendido.