Homem é preso com revólver, munições e cocaína em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/06/2022 15:43

Um homem, identificado como L.L.F., foi preso com um revólver calibre 38, munições e drogas neste sábado (18) no distrito de São Vicente de Paula, em Araruama, município da Região dos Lagos.

A Polícia Militar recebeu informações de que o elemento, responsável por homicídios na região no final de semana passado, estaria efetuando disparos de arma de fogo na Praça Norival Carvalho.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II), juntamente com o Setor O, foram até o local e encontraram o criminoso, que tentou fugir para o quintal de uma residência, mas foi capturado. Ele estava com uma sacola contendo 46 pinos de cocaína e, ao ser indagado sobre a arma, indicou onde teria se desfeito da mesma, que foi arrecadada com quatro munições intactas e uma deflagrada.

O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso.