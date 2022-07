Durante a operação, sete pessoas, que não tiveram a identidade divulgada, foram presas - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/07/2022 15:19

Uma operação da Polícia Civil fechou um galpão utilizado para falsificação de cervejas na tarde desta quinta-feira (7) em Araruama, na Região dos Lagos, durante uma ação conjunta entre as delegacias de Maricá (82ª DP) e Araruama (118ª DP).



De acordo com a polícia, os agentes da 82ª DP flagraram o caminhão com a carga de cervejas falsificadas na cidade e, com ajuda das câmeras do Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (CIOSP) descobriram o destino do veículo, na Região dos Lagos.



Os policiais de Araruama foram informados sobre o caso e foram até o local indicado, onde flagraram “funcionários” do depósito com fazendo a troca de rótulos e tampas das garrafas com cervejas de marca mais barata por bebidas de grandes marcas.



Ainda segundo as investigações, as cervejas falsificadas eram vendidas nas cidades da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro e em Niterói, com valores entre R$ 90 e R$ 100 por engradados com 24 garrafas cada, preço considerado abaixo do valor de mercado atual.



Durante a operação, sete pessoas, que não tiveram a identidade divulgada, foram presas e encaminhadas para a 118ª DP.