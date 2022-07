Na ação, foram apreendidas 74 cápsulas do entorpecente. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 28/07/2022 13:29

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no momento em que vendia drogas para um usuário no condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Três Vendas, em Araruama, município da Região dos Lagos, no início da tarde desta quarta-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) abordaram o elemento quando o mesmo entregava cocaína para o outro envolvido. Ao ser capturado, o menor indicou onde o restante da droga estava escondida, sendo arrecadados, o total, 74 cápsulas do entorpecente.

O adolescente foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.