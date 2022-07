Todos os envolvidos foram conduzidos para a 118° DP para que os fatos fossem submetidos à apreciação da autoridade policial. - Letycia Rocha (RC24h)

O Grupamento Tático Operacional da Guarda Civil de Araruama, município da Região dos Lagos, prendeu um ladrão de residências e recuperou duas bicicletas na última segunda-feira (26).

Segundo o GTO, a prisão aconteceu depois que os agentes foram abordados por um homem que informou ter sido vítima de furto das suas duas bicicletas durante a madrugada em sua residência, no bairro Parati.

A vítima relatou que logo pela manhã constatou que o portão da sua garagem havia sido arrombado e as duas bicicletas da família teriam sido levadas, uma delas motorizada.

Ele teve a iniciativa de buscar nas redes sociais, encontrando um anúncio com a sua bicicleta motorizada à venda e se surpreendeu ao ver que a fotografia do anúncio era da bicicleta ainda em sua garagem.

A vítima entrou em contato com o autor do furto para negociar a compra da própria bicicleta, marcando um local para efetivar a negociação.

A guarnição do GTO e a secretária Flávia Corrêa, diante do relato da vítima e com a identificação do autor do furto, solicitaram o apoio do Inspetor P. da Guarda Civil e todos procederam ao local do encontro, flagrando o suspeito com a bicicleta motorizada.

O elemento confessou que roubou as duas bicicletas no interior da residência e ainda indicou o local onde escondeu a segunda bicicleta, um matagal. O mesmo confessou ainda que nos últimos dias havia furtado outras cinco residências no Coqueiral, Parque Hotel e Centro.

Todos os envolvidos foram conduzidos para a 118° DP para que os fatos fossem submetidos à apreciação da autoridade policial.