A guarnição encontrou uma sacola com 290 tiras de maconha, 123 pedras de crack, seis pinos de cocaína e dois aparelhos celulares - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/08/2022 12:12

Três homens, identificados como M.V.C.C., J.C.S.V. e D.E.S.O., foram detidos com uma carga de entorpecentes na tarde da última sexta-feira (29), no bairro Jardim São Paulo, em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia anônima sobre criminosos vendendo drogas em frente a uma casa abandonada na comunidade da Portelinha. Ainda conforme as informações, o material entorpecente estaria dentro do terreno e de baixo de uma moita de palha seca.

No local, os militares se depararam com os elementos, que foram abordados sem nada ilícito. Após varredura, a guarnição encontrou uma sacola com 290 tiras de maconha, 123 pedras de crack, seis pinos de cocaína e dois aparelhos celulares.

O trio foi encaminhado junto com o material ilícito para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). Na distrital, eles foram ouvidos e liberados.