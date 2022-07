Grande quantidade de peixes mortos é observada no Rio Mataruna, em Araruama - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 29/07/2022 19:06

Uma grande quantidade de peixes mortos foi vista no Rio Mataruna, em Araruama, e a cena causou angústia em quem passava pelo lugar. Como é possível observar no vídeo, enviado por um internauta, são inúmeros boiando no local, causando muito mau-cheiro também.



“Não tem como deixar isso passar em vão, porque é um dos pouquíssimos lugares que há para os peixes se reproduzirem aqui na laguna”, diz o denunciante.



O local, que tem cerca de 1,5 quilômetro de extensão e é formado a partir da junção do Rio do Limão com o Rio Buraco do Pau, na direção de São Vicente de Paula, e vai desaguar nas águas da Lagoa de Araruama, faz parte da área de concessão da empresa Águas de Juturnaíba.



Até o momento, não se sabe o que pode estar causando essa quantidade de mortandade de peixes no local.

A assessoria de Comunicação da Concessionária responsável pelo local respondeu, em nota, que:



“Águas de Juturnaíba informa que não faz descarte no Rio Mataruna. A concessionária atua neste corpo hídrico apenas por meio do barramento em sua foz, com a função de tratar o efluente e proteger a Laguna de Araruama. Para mais informações, Águas de Juturnaíba está disponível nos canais de relacionamento: WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo, disponível no site www.aguasdejuturnaiba.com.br e no aplicativo, ou pelo 0800 725 0265”.



O Dia também entrou em contato com a prefeitura de Araruama, que informou que o José Domingues Eurico, o Zezinho, foi até lá, verificar in loco a denúncia para depois informar o que será feito.