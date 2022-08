O veículo foi rebocado para o estacionamento da Delegacia de Polícia para o registro da recuperação e comunicação ao proprietário. - Ludmila Lopes (Rc24h)

O veículo foi rebocado para o estacionamento da Delegacia de Polícia para o registro da recuperação e comunicação ao proprietário.Ludmila Lopes (Rc24h)

Publicado 02/08/2022 18:24

Na Região dos Lagos, a Guarda Municipal de Araruama recuperou um carro roubado na manhã do último domingo (31). Segundo a ocorrência, os agentes identificaram um veículo estacionado de forma irregular na Rua Manuel Marinho Mendes.

Ao se aproximarem para conferir o automóvel, os guardas estranharam o material da placa, o que fez com que conferissem o chassi gravado no para-brisa. Em seguida, foi confirmada a divergência entre os dois. Posteriormente, a equipe procedeu para a 118ª DP (Araruama), onde foi confirmado que o automóvel havia sido roubado no dia 23 de abril de 2022, em São Gonçalo.

Diante dos fatos, o veículo foi rebocado para o estacionamento da Delegacia de Polícia para o registro da recuperação e comunicação ao proprietário.