Publicado 03/08/2022 14:13

Dois homens, identificados como T.A.D. e Y.S.R., foram presos com uma grande quantidade de entorpecentes e munições na noite desta terça-feira (2) no bairro Rio do Limão, em Araruama, município da Região dos Lagos.

Uma guarnição da Polícia Militar realizava um patrulhamento pelo bairro Fazendinha quando teve a atenção voltada para dois elementos em uma motocicleta que entraram em fuga em alta velocidade ao perceber a presença da viatura. Os criminosos foram perseguidos e alcançados na Rua Bernardo Vasconcellos.

Durante revista pessoal, com um dos envolvidos, os militares arrecadaram uma bolsa contendo duas tiras de maconha, 52 pedras de crack, R$ 50 em espécie e um aparelho celular. Ele foi reconhecido como gerente do tráfico de drogas nas comunidades da Fazendinha, Clube dos Engenheiros e Uta, além de ser oriundo do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Já com o segundo acusado, os agentes apreenderam R$ 30 em espécie e um aparelho celular. Ele admitiu ser vapor do tráfico e indicou uma residência no bairro Coqueiral, onde o restante do material foi encontrado.

Durante a ação, foram apreendidos 1.090 tiras de maconha, 337 pedras de crack, 320 pinos de cocaína, um carregador para pistola calibre 9mm e oito munições da mesma calibragem, R$ 80 em espécie, três aparelhos celular e uma motocicleta.

A dupla foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuada e presa.