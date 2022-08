O trânsito ficou lento no local e a Polícia Militar esteve presente organizando o fluxo - Sabrina Sá (RC24h)

O trânsito ficou lento no local e a Polícia Militar esteve presente organizando o fluxoSabrina Sá (RC24h)

Publicado 10/08/2022 13:18

Uma colisão grave tombou um caminhão de areia e deixou um carro destruído na manhã desta quarta-feira (10) na Estrada de Praia Seca, em Araruama, município da Região dos Lagos.



De acordo com informações iniciais, um Fiat Strada estava seguindo no sentido Praia Seca quando o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, batendo de frente com o caminhão basculante.



O acidente aconteceu no Km 11,5, na direção do Condomínio Lagoa Azul. Com a força da batida, o caminhão tombou e a frente do carro ficou totalmente destruída.



Os dois condutores ficaram presos nos veículos. O motorista do caminhão teve escoriações, mas, segundo testemunhas, estava consciente. Já o da caminhonete precisou de um trabalho delicado do Corpo de Bombeiros para ser retirado das ferragens. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Roberto Chabo (Regional) com vida.



O trânsito ficou lento no local e a Polícia Militar esteve presente organizando o fluxo.