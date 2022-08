Os dois envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuados e presos. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/08/2022 14:45

Um homem, identificado como D.C.M., de 25 anos, e uma mulher, J.V.M., de 20, foram presos nesta terça-feira (9) na Praça da Bandeira, em Araruama, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento pela região quando avistaram um elemento em fuga, que acabou sendo capturado. Ele estava com uma bolsa contendo 124 pinos de cocaína, dez buchas de maconha, 92 pedras de crack e R$ 20 em espécie.

No momento da prisão, a mulher chegou ao local e se identificou como irmã do criminoso. Ela estava ao celular com um homem conhecido como ‘Mano’ e tentou “desenrolar” a prisão do elemento. Como os agentes negaram, a mesma ficou alterada, conforme a polícia, e desacatou a equipe.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuados e presos.