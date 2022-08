Evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto e conta com mais de 60 atletas de vários estados do país - Divulgação

Publicado 23/08/2022 17:45

Araruama, na Região dos Lagos, segue em passos fortes para se firmar como a “Capital do Kitesurf”. Tanto que nesse fim de semana, entre os dias 26 e 28 de agosto, o município vai sediar o Campeonato Nacional de Kitesurf, modalidade Bidirecional Race e uma das etapas do Freestyle.

O evento, que está sendo realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, juntamente com a Confederação Brasileira de Vela, será aberto a toda população.

E o público pode esperar manobras radicais. Mais de 60 atletas de vários estados do país já estão confirmados para participar das regatas.

As provas vão acontecer na Pontinha do Outeiro-Areal, na Laguna de Araruama, que tem 160 quilômetros de extensão e é considerada uma das melhores raias do Brasil para esse esporte devido aos ventos que podem chegar a 17 quilômetros por hora.

O evento, além de fomentar o turismo local, ainda incentiva a prática de esportes e ajuda a aquecer a economia do município. Isso porque atrai pessoas de vários estados do país, o que também movimenta toda uma cadeia de hotéis, pousadas e restaurantes.