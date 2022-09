O acusado foi encaminhado para a 118ª DP, atuado e apreendido - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/09/2022 14:15

Um adolescente foi apreendido com uma carga de entorpecentes no bairro Três Vendas, em Araruama, na Região dos Lagos, no final da manhã desta segunda-feira (5).

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia sobre um elemento que estaria vendendo drogas na Rua Gladstone de Oliveira e foram até o local. O menor foi detido e, ao ser indagado sobre o envolvimento com a criminalidade, ele confessou a prática ilícita e mostrou onde a carga, com 48 pinos de cocaína, 24 buchas de maconha e R$ 30 em espécie estava escondida.

O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), atuado e apreendido.