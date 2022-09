Foram apreendidos 187 pinos de cocaína, 108 pedras de crack, 97 buchas de maconha e R$ 20 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/09/2022 14:18

A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (26), um homem, identificado como J.A.S.J., acusado de tráfico de drogas em Araruama, na Região dos Lagos, após uma denúncia anônima.



Durante um patrulhamento, os agentes receberam informações sobre o elemento, que estava vendendo entorpecentes na Praça da Bandeira. Em diligência no local, a PM abordou o criminoso com três pinos de cocaína no bolso. Ao ser indagado, ele confessou a prática ilícita e levou os militares onde o restante da carga estava escondida.

Na ação, foram apreendidos 187 pinos de cocaína, 108 pedras de crack, 97 buchas de maconha e R$ 20 em espécie. O envolvido foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso.