Apesar da melhora no estado de saúde, paciente continua na UTI Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 12:03

ARRAIAL DO CABO - Internado há 15 dias por conta de infecção pelo novo coronavírus, o ex-prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, apresentou uma melhora em seu estado de saúde. Segundo a família, a partir dessa segunda-feira (30), Andinho passou a respirar sem a ajuda de aparelhos, mas apesar da melhora, ele continua na UTI.

A família informou ainda que Andinho deve permanecer na UTI por mais 48 horas, até ir para a enfermaria do Hospital Samaritano, onde encontra-se internado, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. “Hoje [terça-feirta], acordou bem, graças a Deus, mas ainda não teve alta, não. Ele vai ficar ainda pelo menos 48 horas dentro da UTI, pra depois ir para o quarto”, afirmou o irmão de Andinho, o vice-prefeito eleito do município, Davidson Cardoso de Brito, o Deivinho.



Andinho foi internado por causa da Covid-19, logo após as eleições municipais e, devido a um agravamento no estado de saúde, chegou a ser entubado no início da semana passada. Ele foi prefeito em Arraial do Cabo por dois mandatos seguidos, entre 2009 e 2016.