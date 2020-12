Suspeito foi preso nessa quarta-feira Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 20:43

ARRAIAL DO CABO - Um homem de 25 anos foi preso nessa quarta-feira (23), suspeito de asfixiar, agredir e manter a própria companheira em cárcere privado por três dias, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Civil, para impedir a vítima de fugir de casa, o criminoso ainda teria trancado portas e janelas da residência com pregos e escondido o celular dela.



O crime aconteceu no distrito de Figueira. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi socorrida pela mãe e levada para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), onde a Polícia Militar foi acionada. O caso foi denunciado na 132ª Delegacia Policial, que iniciou as investigações e pediu à Justiça a prisão preventiva do homem, que foi preso por policiais civis em seu local de trabalho.



Em depoimento na delegacia, a vítima relatou que vivia com o agressor há mais de cinco anos e que os dois tinham um relacionamento conturbado. Ela afirmou ainda que era frequentemente agredida pelo companheiro por motivos de ciúmes e ameaçada de morte caso ela denunciasse o caso à polícia. O homem foi indiciado pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal, ameaça e injúria.