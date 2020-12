Suspeito tem 67 anos e foi indiciado por vários crimes Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 18:15

ARRAIAL DO CABO - A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (29), um homem de 67 anos, suspeito de abusar sexualmente e manter em cárcere privado uma mulher, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Civil, os abusos duraram cerca de 26 anos e tiveram início quando a vítima tinha apenas 12 anos de idade.



As investigações duraram cerca de seis meses e revelaram que a vítima foi abordada pelo criminoso enquanto pedia dinheiro pelas ruas do Rio de Janeiro. Com a promessa de lhe dar emprego, abrigo e comida, o homem levou a então adolescente para sua casa, em Arraial do Cabo, e a apresentou para a família como sendo sua filha de um antigo relacionamento, segundo as investigações do caso.



A Polícia Civil afirmou ainda que a menina passou a ser tratada como membro da família do suspeito e que os abusos sexuais teriam começado dias após ela chegar à residência. “Depois de anos de sofrimento, essa vítima, finalmente, teve coragem de contar para a família o que vinha acontecendo e pediu a ajuda do irmão para salvá-la, pois o agressor a mantinha em cárcere privado. O irmão, então, chamou a polícia", relatou a delegada responsável pelo caso, Patrícia Aguiar.



Após anos de abusos, a vítima acabou engravidando do agressor. O homem teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e foi preso por policiais civis. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, cárcere privado e ainda por coação no curso do processo, já que ele teria ameaçado a vítima de morte durante as investigações do caso.



O DIA não conseguiu contato com a defesa do homem citado na reportagem.