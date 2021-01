Marcelo Magno discursa durante posse, ao lado do seu vice, Deivinho Foto: Jheyce Correia

Por Lucas Madureira

Publicado 02/01/2021 12:25 | Atualizado 02/01/2021 12:26

ARRAIAL DO CABO – O prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, tomou posse do cargo na manhã desta sexta-feira (1º), durante uma solenidade realizada na Câmara de Vereadores. A cerimônia também marcou a posse do vice-prefeito, Deivinho, e dos nove vereadores que vão representar o Legislativo até o ano de 2024.

Em entrevista concedida ao, o prefeito afirmou que quer fazer uma gestão responsável e marcada pelo trabalho. “Eu sou um cara incansável às coisas do bem, então, assim... quem tem na cabeça que as coisas erradas que estavam acontecendo vão continuar, pode esquecer. Quero dizer que vamos mudar o quadro do nosso município e, com certeza, para melhor”, declarou o prefeito, que foi eleito com 9.077 votos, cerca de 39,56% dos votos validos

Além da posse dos políticos, a sessão oficializou ainda a mesa diretora da casa, que terá como presidente o vereador Ângelo de Macedo Alves, conhecido como Shogum, de 43 anos. O parlamentar já exerceu o cargo entre 2005 e 2008 e foi empossado para o seu segundo mandato.



Já a vice-presidência da Câmara será ocupada pelo vereador Cleyton Barreto. Os cargos de primeiro e segundo secretário, respectivamente, serão ocupados pelos vereadores conhecidos como Professor Tayron e Alexandre Galego.



Cerca de 50 pessoas participaram da solenidade, entre elas, amigos e familiares dos políticos, incluindo o filho do prefeito e a primeira-dama do município, Gabriele Netto.