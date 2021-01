Doses estão armazenadas no hospital da cidade Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 23:01

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu nesta segunda-feira (25), 320 doses da vacina Oxford/AstraZeneca, que previne contra a Covid-19. As doses, que vieram da Índia e chegaram ao Brasil na última sexta-feira (22), foram armazenadas no Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC).

Nesta primeira etapa, estão sendo imunizados os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia. A Prefeitura informou que o município já está fazendo um levantamento do número de idosos com mais de 75 anos de idade, que serão os próximos a receberem a imunização.



A campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início na semana passada, quando a cidade recebeu 310 doses da CoronaVac , que também previne contra o novo coronavírus.

A Prefeitura orienta a população para que continue seguindo os protocolos de prevenção da doença, como a utilização de máscaras de proteção facial. O município destaca ainda a importância de lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool gel, além de manter o distanciamento social.