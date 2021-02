PM segue internado em estado grave, em hospital de São Gonçalo Foto: Reprodução / Redes Sociais

ARRAIAL DO CABO – A Polícia Civil pediu à Justiça nesta segunda-feira (15), a prisão temporária de oito suspeitos de participarem do ataque ao cabo da PM Rodolfo José de Souza Brito, que ficou gravemente ferido após ser baleado por criminosos na semana passada , na praia de Monte Alto, distrito de, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Civil, entre os investigados estão três menores de idade.

As investigações revelaram que, um dos suspeitos usou as redes sociais para comemorar por ter "derrubado" um policial. Na ocasião, o cabo Rodolfo José de Souza Brito foi com outro policial militar verificar uma denúncia de tráfico de drogas na praia de Monte Alto, quando foi atingido por quatro tiros disparados por criminosos e não teve, sequer tempo de revidar a ação.



A Polícia Civil informou que o Núcleo de Homicídios e Combate ao Tráfico de Drogas da 132ª Delegacia Policial, responsável pelas investigações do caso, identificou cinco maiores e três menores de idade que estavam traficando drogas no local, no momento da chegada dos policiais militares. Dos oito traficantes, quatro participaram diretamente do ataque aos policiais, efetuando diversos disparos, conforme a polícia.



"Já pedimos à Justiça a prisão temporária dos investigados e internação provisória dos menores de idade. Todos vão responder por associação criminosa para o tráfico de drogas. Além disso, quatro deles foram indiciados também por tentativa de homicídio qualificado, pois participaram diretamente do tiroteio", explicou a delegada titular da 132ª Delegacia Policial, Patrícia Aguiar.



O CRIME



O ataque aconteceu por volta das 2h30 do dia 8 de fevereiro, após o cabo Rodolfo e um colega de farda serem acionados para verificar uma denúncia de tráfico de drogas no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo. Ao chegar ao local, o PM acabou atingido pelos tiros disparados por criminosos. Poucas horas depois, um jovem foi preso e dois menores foram apreendidos por suspeita de participação no crime . A polícia aguarda a Justiça expedir os mandados de prisão contra os demais envolvidos no caso.

Segundo a Polícia Militar, o cabo Rodolfo segue internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), e apresenta quadro de saúde estável.