Por Lucas Madureira

Publicado 16/02/2021 21:00 | Atualizado 16/02/2021 21:03

ARRAIAL DO CABO – A cidade de, na Região dos Lagos do Rio, registrou praias lotadas nesta terça-feira (16) de. A movimentação de veículos para entrar na cidade começou logo nas primeiras horas da manhã, quando a fila de carros já era de cerca de três quilômetros e se aproximava do posto do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), na RJ-140.Inúmeros turistas que tentaram entrar na cidade sem o QR Code tiveram o acesso impedido nas barreiras sanitárias instaladas nos acessos ao município. Apesar das restrições para impedir o avanço da, milhares de banhistas se aglomeraram nas principais praias da cidade.Dezenas de turistas foram flagrados caminhando sem máscara de proteção pelas ruas e desrespeitando as regras de distanciamento social. Na cidade, a Prefeitura suspendeu as comemorações de Carnaval e proibiu a realização de festas públicas e privadas , como medida para prevenir o avanço do novo coronavírus.