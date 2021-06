Por O Dia

21/06/2021

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, promove nesta segunda-feira (21), uma repescagem para aplicação da primeira dose da vacina AstraZeneca e da segunda dose da CoronaVac, ambas, contra a Covid-19. A imunização acontece em diferentes pontos, das 9h às 16h.

REPESCAGEM – ASTRAZENECA 1ª DOSE – DAS 9H ÀS 16H



• Pessoas com deficiência permanente;

• Pessoas com comorbidade, na listagem do Programa Nacional de Imunização;

• Profissionais da Educação;

• Coveiros;

• Funcionários de funerária;

• Idosos;

• Obesidade com Índice de Massa Corporal acima de 40;

• Pacientes renais crônicos.



REPESCAGEM – CORONAVAC 2ª DOSE – DAS 9H ÀS 16H

• Profissionais de Saúde;



LOCAIS DE VACINAÇÃO



Escola Municipal Adolpho Beranger, Canaã;

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

Escola Municipal João Torres, Prainha.



Para se imunizar, é preciso levar documento oficial com foto, como RG e CPF, e no caso de profissionais que prestam serviços para o município, também devem apresentar vínculo empregatício. Já pessoas com comorbidade serão vacinadas mediante apresentação de laudo médico da comorbidade.