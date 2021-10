A dupla foi encaminhada para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e, em seguida, para a 126ª DP – Central de Flagrantes - Letycia Rocha

Publicado 22/10/2021 16:13

Um homem foi preso por tráfico de drogas na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (21), após uma denúncia anônima.

Conforme a Polícia Militar, os agentes receberam informações via 190 de que um homem estaria traficando na Rua Joaquim Martins Fialho. No local, os policiais flagraram o elemento com 34 cápsulas de cocaína e três tabletes de maconha, além de R$ 80 em espécie. Uma mulher também foi abordada com três tabletes de maconha.

A dupla foi encaminhada para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e, em seguida, para a 126ª DP – Central de Flagrantes, onde o homem permaneceu preso, sendo autuado por tráfico de drogas, e a mulher foi ouvida e liberada.