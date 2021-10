Contra ele, que é apontado como ‘gerente do tráfico’ do Morro da Coca-Cola, consta um mandado de prisão em aberto. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/10/2021 16:23

Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso com armas e drogas no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, neste sábado (23), após uma denúncia anônima.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que um elemento conhecido como ‘Berrê’ estaria no local. Contra ele, que é apontado como ‘gerente do tráfico’ do Morro da Coca-Cola, consta um mandado de prisão em aberto.

Em diligência na comunidade, os policiais encontraram o criminoso em um beco, tentando fugir. Ele foi capturado e, em um terreno atrás da casa de Berrê, a equipe encontrou uma mochila com 1kg de pasta base de cocaína, 128 buchas de maconha, 674 pinos de cocaína, 37 frascos de loló, uma pistola calibre ponto 40, um carregador, dois revólveres calibre ponto 38 com numeração suprimida, munições e um rádio transmissor.

O acusado foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia, autuado e preso.