O evento esportivo promete agitar todos os municípios banhados pela laguna de Araruama neste domingo se sol - Letycia Rocha (RC24h)

O evento esportivo promete agitar todos os municípios banhados pela laguna de Araruama neste domingo se solLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/12/2021 20:42

O dia tão esperado finalmente chegou! Neste domingo (12), a Região dos Lagos vai receber o maior ‘Abraço à Lagoa de Araruama’ já realizado. A Audax Rio, para celebrar a despoluição da maior lagoa hipersalina do mundo, realiza um super pedal de 100 km, com percurso entre as cinco cidades do entorno da laguna: Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Araruama.O evento, que visa à conscientização pela preservação do maior ecossistema regional, berço de diversas espécies marinhas – a Lagoa de Araruama -, tem largada programada para às 7h, na Praia Grande, em Arraial do Cabo, onde será montada uma arena para a recepção dos atletas, com palco, pódio para a premiação, tendas de exposição dos patrocinadores e apoiadores, além de food trucks e esportes radicais como rapel.Os ciclistas podem garantir a participação no pedal diretamente pelo link https://form.jotform.com/213305550034038 até o dia do evento, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 160. Todos os participantes receberão um kit com camisa do evento e, ao final, cada um que completar o percurso, ganhará uma medalha de conclusão.Após a largada no município cabista, os participantes seguem em direção ao distrito de Monte Alto e Praia Seca, no sentido Araruama. Depois, os atletas passam pela Rodovia Amaral Peixoto, em Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, seguem para Cabo Frio, e retornam para Arraial, com o encerramento do pedal.