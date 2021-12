Ação aconteceu nesta quarta-feira (22), em um patrulhamento no bairro Sítio - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 23/12/2021

A Polícia Militar capturou um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas nesta quarta-feira (22), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, uma viatura estava em patrulhamento na Rua Manoel Duarte, no bairro Sítio, quando se deparou com o indivíduo em atitude suspeita em um ponto conhecido por ser local de venda de drogas.

O elemento foi abordado, mas não estava em posse do documento de identidade. Ao ser indagado, ele informou que já possuía anotação por tráfico de drogas, sendo conduzido até a 132ª DP para consulta ao sistema.

Já na delegacia, os policiais encontraram um mandado de prisão em aberto em desfavor do mesmo. A ocorrência foi passada para o Delegado da 125º DP São Pedro da Aldeia e o acusado ficou preso.