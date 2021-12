A estrutura também terá equipamentos de combate a incêndio, primeiros socorros, captura de animais peçonhentos e silvestres, e de visão noturna - ASCOM

Publicado 27/12/2021 18:26

O plano de ação ambiental para o período da alta temporada em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, foi divulgado no início desta segunda-feira (27). Para a ação, a secretaria de Ambiente e Saneamento do município enviará equipes de fiscalização aos pontos considerados críticos do município.

Para a atuação do planejado, a pasta vai contar com um efetivo de cerca de 70 homens, um drone e sete veículos – três carros, duas motos e dois barcos (um ficará fixo na fiscalização da Lagoa de Araruama). Além disso, a estrutura também terá equipamentos de combate a incêndio, primeiros socorros, captura de animais peçonhentos e silvestres, e de visão noturna.

Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, foi publicado um decreto definindo os critérios de uso de praias para comércio, moradores e turistas. O objetivo foi permitir maior atuação da equipe de fiscalização ambiental para coibir crimes ambientais.

Também foi lançada uma cartilha definindo Critério de Uso de Praias, com maior foco no turismo. Foi criado o projeto Gerente de Praias, que garante maior presença dos agentes nas praias, identificando expectativas e acontecimentos para definir o planejamento e atuação no verão.

Em conjunto com a APA de Massambaba, foi feito o ordenamento da Praia do Pneu e Ponta da Acaira, da Lagoa Vermelha e do ponto de visitação na Praia grande. Também foram realizadas reuniões com Associações de Quiosques, de Bugueiros e Quadriciclos. Também foi feito o ordenamento da Praia do Forno e das Prainhas com colocação do Barco Bar.

O município segue com a implantação do Termo de Compromisso Ambiental para quiosqueiros e ambulantes, deixando claras as normas de meio ambiente que devem ser seguidas. A ação inclui, ainda, a colocação de placas informativas com condições de uso das praias e de áreas de preservação ambiental e a campanha para não alimentação de aves.

A Secretaria disponibilizou o whatsapp (22) 99936-1255 para denúncias.