Publicado 25/12/2021 22:06 | Atualizado 25/12/2021 22:07

Um homem foi preso por tráfico de drogas, nesta sexta-feira (24) em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, o suspeito foi encontrado após uma denúncia apontando a presença de um elemento branco de camisa branca e boné em atitude suspeita na Praça Euclides Aguiar.

Uma guarnição foi fez um cerco tático no local e durante a abordagem, o elemento empreendeu fuga. Ele foi alcançado e entrou em luta corporal com os agentes. Após imobilizá-lo, os policiais realizaram buscas no local e encontraram 189 pinos de cocaína e 54 tiras de maconha.

Ele foi levado para a 132ª DP e depois para a 126ª DP, sendo levado também para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabo Frio para atendimento. Depois de liberado, o elemento ficou preso por crime de tráfico de drogas.