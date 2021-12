Os candidatos cadastrados no CadÚnico, sendo também membros de famílias de baixa renda, têm direito a isenção do valor da taxa de inscrição - Divulgação

Publicado 28/12/2021 19:40

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento, em caráter temporário, de vagas para as funções de Recenseador, Agente Censitário Municipal (ACM) e Agende Censitário Supervisor (ACS) em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. As inscrições encerram nesta quarta-feira (29).

Segundo o Instituto, as provas acontecem no dia 27 de março de 2022.

Os candidatos cadastrados no CadÚnico, sendo também membros de famílias de baixa renda, têm direito a isenção do valor da taxa de inscrição.

Confira o número de vagas e nível de escolaridade:

Recenseador – 28 vagas

Agente Censitário Municipal – 1 vaga

Agente Censitário Supervisor – 3 vagas

O nível de escolaridade pedido para a função de recenseador é o nível fundamental, para as vagas de agente censitário municipal e supervisor é de nível médio.

