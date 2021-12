Material foi localizado nesta quinta-feira (30) por agentes do GAT após denúncias - Letycia Rocha (RC24h)

Material foi localizado nesta quinta-feira (30) por agentes do GAT após denúnciasLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/12/2021 16:35

A Polícia Militar apreendeu, nesta quinta-feira (30), uma carga de cocaína na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.



Segundo a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam denúncias de que elementos ligados a uma quadrilha que domina o tráfico local estariam armazenando material entorpecente na areia da praia.



De posse das informações, os policiais foram até à Orla da Praia Grande, na localidade conhecida como ‘Calha’, e encontraram 600 cápsulas de cocaína.



As drogas foram apreendidas na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Ninguém foi preso.

Material foi localizado nesta quinta-feira (30) por agentes do GAT após denúncias Letycia Rocha (RC24h)