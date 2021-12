Nesta quinta-feira (30), o prefeito Marcelo Magno acompanhou a entrega de equipamentos - ASCOM

Publicado 30/12/2021 17:01

REGIÃO DOS LAGOS - A cidade de Arraial do Cabo ganhou reforço para a fiscalização durante esta alta temporada. Nesta quinta-feira (30), o Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo da cidade (GOPAM), recebeu novos uniformes e equipamentos. Também foram apresentados os materiais que a secretaria do Ambiente e Saneamento utiliza na fiscalização. O prefeito, Marcelo Magno (PL), acompanhou a entrega do material.

Ao todo são oito veículos – três carros, duas motos, um quadricículo e dois barcos, um ficará fixo na fiscalização da Laguna de Araruama, além de um drone. A estrutura conta também com equipamentos de combate a incêndio, primeiros socorros, captura de animais peçonhentos e silvestres, e de visão noturna.

Setenta homens atuando na fiscalização das áreas de proteção ambiental. No início desta semana, o secretário do Ambiente, Jorge Oliveira, divulgou o Plano de Ação para o período da alta temporada no município. O planejamento foi iniciado em setembro e levantou os pontos considerados críticos com necessidade de maior presença das equipes de fiscalização.

A Secretaria disponibilizou o Whatsapp (22) 99936-1255 para denúncias.