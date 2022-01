O trio foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP) autuado e preso - Letycia Rocha (RC24h)

O trio foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP) autuado e presoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/01/2022 14:42

Três homens, com idades entre 22 e 40 anos, foram presos com armas, munições e drogas em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, nesta terça-feira (11), durante uma operação policial.

Segundo a ocorrência, equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) identificaram e interceptaram um veículo Chevrolet Spin de cor branca na RJ-102, próximo ao aeroporto de Cabo Frio, após uma troca de informações dando conta que a bordo do carro estaria o chefe geral do tráfico de drogas da Prainha, conhecido como Play, e também dois homens de confiança, conhecidos como Foca e Quill.

Durante a abordagem, os elementos foram localizados no carro e, ainda, uma carga de entorpecentes contendo 800 cápsulas de cocaína.

Ao ser indagado, D.R.B., o Play, de 30 anos, confessou a participação na quadrilha e disse, ainda, que mantinha em depósito grande volume de drogas em uma área de mata, próxima ao Parque Público cabista. No local apontado, os policiais localizaram uma pistola calibre 380, um carregador de pistola, 19 munições, e 7.200 cápsulas de cocaína.

O trio foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP) autuado e preso. O motorista do carro foi ouvido e liberado.