Publicado 13/01/2022 16:44

Um homem, identificado como M.M.B., foi preso com uma carga de drogas no Morro da Boa Vista, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (12).

Conforme a ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que havia elementos vendendo entorpecentes na Rua Alameda, próximo ao Beco do Borracheiro. No local, o elemento foi avistado com uma sacola com drogas em mãos. Ele tentou fugir ao perceber a presença policial, mas acabou sendo capturado em frente à casa onde morava. Dentro da residência, os agentes avistaram uma outra sacola, com mais entorpecentes, em cima de uma escada.

Durante a ação, foram apreendidos 111 pinos de cocaína, seis tiras de maconha, R$ 90 em espécie e um aparelho celular.

O acusado foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e preso por tráfico de drogas.