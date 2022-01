Imunização será realizada no Posto de Saúde de Monte Alto, nesta terça e, na quarta-feira (19), no Posto de Saúde da Prainha, no horário de 9h às 16h - ASCOM

Publicado 17/01/2022 14:43

A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, inicia, nesta terça-feira (18), a vacinação infantil contra a covid-19. Inicialmente serão imunizadas as crianças de 11 anos.

A imunização será realizada no Posto de Saúde de Monte Alto, nesta terça e, na quarta-feira (19), no Posto de Saúde da Prainha, no horário de 9h às 16h.

Devido a baixa quantidade que o Município recebeu, serão distribuídas senhas para atendimento. A imunização acontecerá de acordo com o cronograma de envio das doses pelo Estado.

Para receber a vacina serão exigidos os seguintes documentos: comprovante de residência, carteira de vacinação da criança, cartão do SUS e documento de identificação da criança e do responsável legal que estiver acompanhando. Além disso, será necessário assinar um termo de autorização para a imunização.