A iniciativa foi tomada após o Município registrar o aumento de casos de coronavírus e influenza na cidadeASCOM

Publicado 17/01/2022 17:29

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, iniciou, nesta segunda-feira (17), o atendimento na nova tenda de triagem para covid-19, no Hospital Geral de Arraial do Cabo. A iniciativa foi tomada após o Município registrar o aumento de casos de coronavírus e influenza na cidade.

De acordo com a direção do HGAC, a tenda é utilizada para classificação de risco dos pacientes, testagem e atendimento médico, além de contar com uma sala administrativa.

A Saúde ressalta que a tenda vai priorizar o atendimento de pacientes com sintomas graves. Pessoas com sintomas leves devem realizar a testagem nos Postos de Saúde.

Confira os locais e horários de realização dos testes rápidos contra a covid-19.

ESF Sabiá

Toda quinta-feira, de 8h:30 às 11h:30

ESF Hermes Barcelos

Toda quinta-feira, de 9h às 10h:30

ESF Cabocla

Toda quinta-feira, de 9h:30 às 11h

ESF Canaã

Toda quarta-feira, de 13h:30 às 15h

ESF Monte Alto

Toda segunda-feira, de 14h às 16h

ESF Boa Vista

Toda quinta-feira, de 9h às 10h

ESF Prainha

Toda quarta-feira, de 10h às 12h

ESF Figueira

Toda quinta-feira, de 14h às 16h.