Atendimento é das 9h às 16h. Para realizar o teste é necessário apresentar o CPF ou cartão do SUS - Marcelo Teixeira

Publicado 18/01/2022 15:54

A prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, mantém a testagem rápida contra a Covid-19 nos postos de Saúde do município. O exame é realizado nas unidades, de acordo com cronograma estabelecido pelas equipes. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h.

O objetivo é manter o plano de contingência do coronavírus. O trabalho é coordenado pela pela equipe da Atenção Primária de Saúde (APS). Para realizar o teste é necessário apresentar o CPF ou Cartão do SUS.

A Saúde ressalta que “os exames nos postos são destinados para pessoas que apresentem sintomas leves, já os casos graves são atendidos na tenda de triagem do Hospital Geral”.

“O Município reforça a importância de manter os cuidados de prevenção à covid-19 e também de se vacinar contra a doença”.