Arraial do Cabo é o destino preferido dos cariocas para o feriadão da capital - Secom

Publicado 20/01/2022 15:09

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, considerada a capital do mergulho e também chamada por muitos de “caribe brasileiro”, apareceu como o destino preferido pelos visitantes cariocas que vão largar a capital e seguir para o interior neste feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Feriadão, na verdade, visto que o dia do Santo é comemorado nesta quinta (20), mas os turistas vão aproveitar e emendar mais uns dias.

Pesquisa de ocupação divulgada nesta quarta-feira (19) pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro e Hotéis RIO (portal de notícias da hotelaria), mostra que o município cabista lidera entre os mais procurados para o período, com 87% dos quartos reservados.

Em seguida, aparecem Paraty (85%) e Búzios (81%). Cabo Frio figura na sétima posição, com 75% da preferência dos visitantes, ficando atrás de Angra dos Reis (76%).

A região do Vale do Café aparece em oitavo e nono lugares, com Vassouras (62%) e Valença/ Conservatória (61,3%). Itatiaia/ Penedo ocupam a 10ª posição, com 61%, e Nova Friburgo.

A reportagem do Portal O Dia entrou em contato com o prefeito Marcelo Magno (PL), que não sabia que sua cidade estava no topo do ranking da pesquisa.

“Pra mim foi novidade mas a gente está preparado. Trabalhar, a gente sempre trabalhou. Além do mais, Arraial é lindo, né?”, disse o prefeito cabista.