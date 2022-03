Guarda Marítima e Ambiental de Arraial do Cabo auxilia na busca de três crianças perdidas na Ponta da Massambaba - ASCOM de Arraial do Cabo

Publicado 08/03/2022 17:41

Três crianças que estavam perdidas na região da Laguna de Araruama, altura de Figueira, foram encontradas pela Guarda Marítima e Ambiental de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. Em torno das 10h, deste domingo (6), a Guarda recebeu o comunicado com o pedido de ajuda para encontrar os menores. Após duas horas de buscas, as crianças foram encontradas na Ponta da Massambaba.

As crianças, que se perderam por volta das 9h, foram encontradas no lado oposto ao que estavam com seus familiares, desorientadas e nervosas sem saber como voltar. Nas buscas pelo espelho d água, a equipe da Guarda Marítima contou com o auxílio da lancha da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento.

O Grupamento Operacional Marítimo e Ambiental e o SOS Jorginho também apoiaram a ação. Os agentes ambientais fizeram toda orientação e realizaram com êxito o resgate das crianças.