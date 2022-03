Secretaria de Meio Ambiente controla cinco focos de incêndios em 72h, em Arraial do Cabo - ASCOM de Arraial do Cabo

Secretaria de Meio Ambiente controla cinco focos de incêndios em 72h, em Arraial do CaboASCOM de Arraial do Cabo

Publicado 10/03/2022 15:51

REGIÃO DOS LAGOS - Cinco incêndios de pequena proporção no Parque Natural Municipal da Restinga da Massambaba, no Pontal do Atalaia e na RJ-102, via de acesso ao distrito de Monte Alto, foram controlados pelo Grupamento Operacional Marítimo e Ambiental da Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, nas últimas 72h. No total, 21 agentes do Grupamento Operacional participaram da operação impedindo que os focos se alastrassem na mata.



No Parque Natural Municipal da Restinga da Massambaba, foram controlados dois focos de incêndio de média proporção próximo a Rebeche. No Pontal do Atalaia, os focos foram em áreas de amortecimento do Parque Estadual da Costa do Sol.



Já na estrada de acesso à Monte Alto, foram identificados vários pequenos focos. Ao avistar um foco de incêndio, não tente apagar sozinho, informe ao Corpo de Bombeiros, através do número 193 ou a Secretaria do Ambiente pelo WhatsApp (22) 99733 5310.