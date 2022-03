Homem é preso com revólver, munições e drogas em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/03/2022 15:59

Um homem, identificado como T.D.S.R.P., de 27 anos, foi preso no final da manhã desta quarta-feira (9) no bairro Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O criminoso foi capturado após uma denúncia anônima.

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que o elemento, conhecido como TH, estaria com armas e drogas no interior da casa onde mora, na rua José Pinto de Macedo. Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi até o local e encontrou o acusado com um revólver calibre 38 com numeração suprimida, cinco munições de mesma calibragem, 160 cápsulas de cocaína e 103 tabletes de maconha.

O homem foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuado e preso.