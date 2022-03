Arraial do Cabo registra marca de seis meses sem crimes de homicídio - ASCOM de Arraial do Cabo

Publicado 12/03/2022 09:00

Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, registou a marca de seis meses sem registrar ocorrências de homicídios na cidade. De acordo com relatório divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo na quinta-feira (10), no período entre agosto de 2021 e fevereiro deste ano, não houve registros do crime no município. Já no mesmo período entre 2020 e 2021, foram 12 homicídios.

O relatório é baseado em dados da AISP 25 (Área Integrada de Segurança Pública 25), de atuação da 6ª CIA, 25° BPM e 132ª DP, que atendem Arraial do Cabo. Os órgãos pertencem ao Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ).

Ainda segundo o levantamento, em janeiro e fevereiro de 2021 ocorreram seis homicídios na cidade. Mas, no mesmo período deste ano, não houve registro desse tipo de crime, mesmo sendo alta temporada.

O relatório da Secretaria Municipal de Segurança Pública mostra também que durante o carnaval não houve registros de espancamento, tumulto generalizado e ocorrência de lesão corporal oriunda de disparo de arma de fogo, comum em cidades praianas com grande visitação. Durante os quatro dias de folia, Arraial do Cabo, que tem em torno de 30 mil moradores, recebe cerca de 300 mil turistas.

“Toda equipe da secretaria tem trabalhado incessantemente em ações integradas com as forças de segurança que atuam no município. O objetivo é alcançar os melhores resultados na área da segurança pública” destacou o Secretário Leandro Alex.

As ações na área da Segurança Pública em Arraial do Cabo são sempre integradas com as Polícias Civil e Militar e a Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (Cproeis). O projeto foi implantado no início deste ano pela Prefeitura. Também participaram das ações, a Guarda Civil Municipal, Comtrans, Defesa Civil e Secretaria Municipal de Postura.