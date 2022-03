Segundo a Prolagos, atualmente, 98% da população das cidades de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, são abastecidos pela concessionária - Divulgação

Segundo a Prolagos, atualmente, 98% da população das cidades de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, são abastecidos pela concessionáriaDivulgação

Publicado 24/03/2022 19:08

Os distritos de Novo Arraial, Sabiá, Caiçara 1 e Pernambuca, em Arraial do Cabo, receberão, neste sábado (26), o início das obras de implantação de rede de água tratada. Pela manhã, às 9h, acontecerá também o lançamento da Pedra Fundamental, realizado pela prefeitura do município, na RJ-102, próximo à Praça de Figueira.



Segundo a Prolagos, atualmente, 98% da população das cidades de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, são abastecidos pela concessionária. Agora, com o início das obras em Arraial, o percentual irá crescer.



Kátia dos Santos será uma das beneficiadas. A comerciante saiu da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, em busca de mais qualidade de vida, e escolheu o distrito de Novo Arraial para abrir um novo negócio e morar com a família. Apesar de estar satisfeita com a tranquilidade do bairro onde vive, a moradora espera que a chegada da água traga mais desenvolvimento econômico, escolas e oportunidades de trabalho.

A moradora Kátia dos Santos acredita que a chegada da água vai possibilitar o desenvolvimento econômico do distrito Divulgação

“Estamos ansiosos para o início das obras. Atualmente, compramos de caminhão pipa, mas não sabemos a procedência do produto. Além disso, com a chegada da água, mais pessoas poderão morar aqui, outros serviços virão para o bairro, nos proporcionando mais conforto, comodidade e bem estar”, relata a moradora. “Estamos ansiosos para o início das obras. Atualmente, compramos de caminhão pipa, mas não sabemos a procedência do produto. Além disso, com a chegada da água, mais pessoas poderão morar aqui, outros serviços virão para o bairro, nos proporcionando mais conforto, comodidade e bem estar”, relata a moradora.

A rede de abastecimento nos distritos passará a ser o ponto mais distante da operação da Prolagos, com mais de 70 km de distância da Estação de Tratamento de Água Juturnaíba (ETA), localizada em São Vicente de Paulo, distrito de Araruama. A obra de alta complexidade terá duração de três anos e será executada por fases.



A primeira será no bairro Vila do Sol, em Cabo Frio, onde a concessionária fará a duplicação de 2.480 metros da adutora que será responsável por conduzir a água até os distritos. Esta intervenção também aumentará a oferta de água para Arraial do Cabo.



“Na Vila do Sol, temos uma Estação de Bombeamento (booster) que interliga a adutora, impulsionando a água até o booster em Arraial do Cabo. Com a duplicação, a capacidade de distribuição de água será aumentada em 36%, saltando de 125 litros por segundo para 170 l/s”, explica o engenheiro da Prolagos, Weslley Pereira.



Em seguida, a tubulação passará pela RJ-102, em direção à Figueira, onde será implantada mais de 5.320 metros de adutora, levando abastecimento até Nova Arraial, Sabiá, Caiçara 1, Caiçara 2 e Pernambuca. Esse investimento é um desdobramento da ampliação do sistema de macro distribuição feita pela Prolagos nos últimos anos, como a construção de uma nova adutora em 2018 e interligação de adutoras, em 2021.



“Esse é um importante passo para a universalização do abastecimento de água tratada nas cidades da nossa área de concessão. Ao longo de 2022, serão 70 km de rede instalados nos municípios onde atuamos, onde iremos contribuir não só com os serviços de saneamento, como também, com o desenvolvimento dessas localidades, com a economia, saúde e qualidade de vida da população.”, comenta José Carlos Almeida, diretor executivo da concessionária.



Além da expansão do abastecimento, a concessionária também prevê melhorias no sistema de esgotamento sanitário de Arraial do Cabo. A proposta para os próximos anos é a adoção do modelo separador absoluto com a construção, por etapas, da rede coletora de esgoto para atender a 50% da população, em até cinco anos.



Serão assentadas 28,4 km de redes separativas nos bairros Centro, Praia dos Anjos, Prainha, Vila Industrial, contribuindo com a preservação da Praia do Pontal, e parte de Monte Alto e Figueira. Além disso, está em fase avançada, uma parceria público-privada para antecipar os investimentos em esgotamento sanitário nos distritos.